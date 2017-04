31 døde i bussulykke på Filippinane 

Ulykka skjedde tysdag, då bussen køyrde langs ein svingete veg.

– Dekket punkterte og det førte til at bussen fall ned skrenten. Det verkar som at bussen var overlasta, og at vekta gjekk over kapasiteten til dekket, seier den lokale politisjefen Antonio Yarra.

Han anslår at det var 77 passasjerar om bord i bussen, mange fleire enn først antatt.

(©NPK)