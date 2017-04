113 døde i ekstremvêr i Peru

Uvêret har også ført til at over 178.000 personar har vorte heimlause. I tillegg er heimane til over 1 million menneske blitt delvis øydelagde.

President Pedro Pablo Kuczynski seier at landet treng om lag 75 milliardar kroner for å byggje opp att og modernisere dei ramma områda. Kraftig regn har herja i landet i heile 2017 og ført til store flaumar og jordras fleire stadar.

Uvêret har også ramma Colombia hardt, der 323 personar omkom då tre elvar fløymde over og sende store jordmassar inn i byen Mocoa 31. mars.

