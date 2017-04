Trump vil endre reglar for arbeidsvisum

Visum av denne typen blir brukt blant anna av mange IT-ekspertar ifrå India.

Føremålet med presidentordren er at amerikanske arbeidskraft skal føretrekkjast, men det er ikkje venta endringar med ein gong.

Kritikarane fryktar at det ikkje er tilstrekkeleg kompetent amerikansk arbeidskraft til desse jobbane, og at regelendringar kan gjere at selskap flyttar aktivitetar til utlandet.

Det trur blant anna sjefen i den indiske IT-organisasjonen Nasscom, R. Chandrashekhar.

– Desse jobbane vil enten ikkje bli fylt, eller så flyttar dei utanlands. Ingen av alternativa er bra for USA, seier han.

Årleg får 85.000 personar mellombels tilsetting USA med arbeidsvisum som gjeld i høgst seks år. Fleire tusen av desse jobbane går til indiske IT-ekspertar.

(©NPK)