Dramatisk påskehelg i Middelhavet

Talskvinne Carlotta Sami i FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR) seier innsatsen har vore kontinuerleg fredag, laurdag og søndag. Totalt 8.300 er redda, mens åtte migrantar, blant dei ei gravid kvinne, er bekrefta omkomne.

Menneskesmuglarar har utnytta det vindstille vêret til å sende mange båtar ut på havet. Dei fleste reiser frå Libya i retning Italia. Dei som blir redda blir overførte til skip som seglar til Sør-Italia, og deretter blir mange sende til flyktningleirar eller heim. Dei fleste migrantane håpar på asyl, men dei som kjem av økonomiske årsaker får truleg ikkje opphald.

– Manglar ord

Meir enn 1.400 av dei som vart redda i helga vart tatt opp av EUs grensestyrke Frontex, som opplyser at den var involvert i 13 søk- og redningsoperasjonar. Det norske skipet Siem Pilot, som er eitt av to fartøy Noreg bidrar med i Frontex, stod for redninga av over 800 flyktningar i sju redningsaksjonar søndag. Private og uavhengige organisasjonar deltok i fleire redningsaksjonar, mens Italias kystvakt koordinerte aksjonane.

Den maltesiske organisasjonen MOAS opplyser at deira redningsskip Phoenix ikkje hadde plass til over 1.000 flyktningar.

– Dei ventar framleis på at hjelp skal komme. Vi manglar ord, skriv organisasjonen på Twitter og legg til at mannskapet på skipet har jobba 40 timar i strekk med rednings- og krisehandtering.

Ber om støtte

Maltas president Marie-Louise Coleiro Preca ber no om støtte frå det internasjonale samfunnet til å handtere flyktningstraumen etter den store pågangen i helga.

– Eg ber alle land i Europa og ved Middelhavet – og alle personar med sympati – handle i solidaritet og støtte dei humanitære innsatsane som er på veg for å redde liv, seier ho.

Så langt i 2017 er nær 800 migrantar meldt omkomne eller sakna utanfor kysten av Libya. Ifølgje UNHCR omkom i gjennomsnitt 14 personar i Middelhavet kvar dag i 2016, det høgste talet registrert nokosinne.

