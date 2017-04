Vêrfenomenet El Niño knytast til koleraauken

Talet på koleratilfelle per år i Afrika er ganske stabilt i perioden 2000 til 2014, men den geografiske fordelinga varierer kraftig. Ny forsking frå John Hopkins Bloomberg School of Public Health viser at i år der vêrfenomenet El Niño varmar opp det austlege Stillehavet, ligg talet på koleratilfelle i Aust-Afrika 50.000 over normalen, medan i år der El Niño ikkje er aktiv, ligg talet på tilfelle i området 30.000 under normalen. Funna er presentert i tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences og er basert på analysar av 17.000 årlege observasjonar frå 3.710 ulike stader i Afrika i perioden 2000 og 2014.

Halvt års åtvaring

Det bur 177 millionar menneske i regionen der kolerautbrota tar av i korrelasjon med El Niños aktivitet. I nokre område blir det tre gonger fleire sjukdomstilfelle når El Niño herjar.

Sidan El Niños utvikling kan føresjåast seks til tolv månader i førevegen, meiner forskarane at dei utsette områda ved hjelp av vêrprognosar vil kunne førebu seg på smittefare og hindre kolerautbrot. Hovudmetodane for å unngå smitte er tiltak for å reinse drikkevatn og vaksinasjon.

Ureint vatn

Kolera er ein bakteriesjukdom som typisk smittar via ureint vatn. I periodar med mykje regn kan kloakkavløp fløyme over og lekke ut i drikkevasskjelder. I periodar med tørke vil mangel på reint vatn gjere at folk ikkje har noko val utover å drikke vatn frå usikre kjelder. El Niño kan medføre unormalt store nedbørsmengder, men også det motsette.

Det finst ei effektiv koleravaksine, men ho er dyr og beskyttar berre for ein kortare periode, og det er ikkje nok av den til å vaksinere alle som lever i risikoområde. Derfor er det nyttig å vite akkurat når smittefaren er stor, slik at desse tidsperiodane kan prioriterast.

