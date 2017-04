Tyrkias innanriksminister: Eksplosjon i Diyarbakir var terror

Tre personar vart drepne i eksplosjonen.

Soylu sa tysdag at eksplosjonen var resultat av eit arbeidsuhell i samband med reparasjon av eit panserkøyretøy, men sa onsdag at det dreidde seg om eit terrorangrep.

I eit tv-intervju seier Soylu at etterforskarane har komme fram til at gjerningsmennene hadde grave ein tunnel og plassert eksplosiv under køyretøyet.

Éin politimann og to sivile vart drepne i eksplosjonen. Tolv personar vart lettare såra, seier Soylu til det statlege nyheitsbyrået Anadolu.

Han sa ikkje noko om kven som kan ha stått bak angrepet, som kom kort tid før folkerøystinga søndag om grunnlovsendringar som kan gi presidenten auka makt.

Den væpna fløya av det forbodne kurdiske Arbeidarpartiet (PKK) har onsdag ettermiddag tatt på seg ansvaret for angrepet. I ei fråsegn stiller gruppa seg kritisk til folkerøystinga og fordømmer det dei meiner er dårleg behandling av fengsla kurdarar, deriblant politikarar.

