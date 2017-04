Taiwan forbyr hunde- og kattekjøt

Taiwanske styresmakter har styrkt vernet om rettane til dyr, blant anna ved å doble strafferamma for mishandling av dyr til to års fengsel. I tillegg kan ein få bøter for dyreplageri på inntil 2 millionar taiwanske dollar (560.000 kroner).

Taiwanske styresmakter har også gått inn for eit forbod mot å selje og ete kjøt frå hund og katt, og personar som sel slikt kjøt kan få bøter på inntil 250.000 taiwanske dollar (70.000 kroner).

Sjølv om det aldri har vore utstrekt forbruk av hunde- og kattekjøt på Taiwan, viser den nye lovgjevinga eit auka engasjement for rettane dyr på øya. Medan fødselsratane på øya minkar kraftig, er kjæledyr blitt svært viktig for mange av Taiwans innbyggjarar.

(©NPK)