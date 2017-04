Frontex: 30 prosent fleire båtflyktningar til Italia så langt i år

– Talet på migrantar i mars auka med meir enn ein femdel, til 10.800, opplyser EUs grensebyrå Frontex i ei fråsegn.

Det betyr at nesten 24.250 flyktningar har komme seg til Italia via den farlege ruta over Middelhavet dei tre første månadene av året. Det er nesten 30 prosent fleire enn på same tid i fjor, opplyser Frontex.

I 2016 var Italia det landet i Europa som tok imot flest flyktningar frå Nord-Afrika etter at den tidlegare svært trafikkerte ruta gjennom Balkan i stor grad vart stengd av etter ein kontroversiell avtale mellom EU og Tyrkia.

Blant båtflyktningane som kom til Italia, er det flest frå Bangladesh, Nigeria og Guinea. Frontex registrerer samtidig ein auke i talet på flyktningar frå Eritrea og Somalia.

Frontex opplyste onsdag at det totale talet på ulovlege grensepasseringar har falle med 70 prosent frå første kvartal i fjor til same perioden i år.

(©NPK)