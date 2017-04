Ahmadinejad registrerer seg i presidentvalkamp

Ahmadinejad har tidlegare sagt at han ikkje ville delta i valet, etter å ha fått råd av den øvste leiaren i landet, ayatolla Ali Khamenei, til ikkje å stille til val.

Khamenei har gitt Ahmadinejad beskjed om at han vil støtte Ahmadinejads tidlegare visepresident, Hamid Baghaei, som også registrerte seg til valet onsdag. Ahmadinejad seier sjølv at han berre registrerte seg for å vise støtte til Baghaei.

Mahmoud Ahmadinejad var president i Iran frå 2005 til 2013, og var kjent for sin religiøse konservatisme og sin steinharde retorikk mot USA.

