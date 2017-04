85-åring vil bli eldstemann på Mount Everest

Den no 85 år gamle Min Bahadur Sherchan har planar om å klatre til topps på det høgste fjellet i verda neste månad, ni år etter at han vart den eldste som har vore på Mount Everest.

Sherchan seier han ønskjer å sette ny rekord for å vere ein "inspirasjon for menneskja" og sende ein beskjed til alle om at alder ikkje er noko hinder.

Åttifemåringen, som har sytten barnebarn og seks oldebarn, klatra først til topps på det 8.848 meter høge fjellet i mai 2008, da han var 76 år gammal. Japanaren Yuichiro Miura sletta rekorden i 2013, da han som åttiåring fullførte den lange vegen opp til toppen av Mount Everest.

Sherchan har planlagt nye forsøk tidlegare, blant anna måtte han avbryte eit forsøk i 2015 etter at eit jordskjelv utløyste eit snøskred som tok livet av 19 personar på fjellet.

– Eg er trygg på at eg skal klare det denne gongen, seier den fjellvande nepalaren. Han reiser saman med seks guidar, og seier at dersom han set ny verdsrekord, så vil han bruke merksemda til å reise til konfliktområde og arbeide for verdsfred.

– Etter at eg blir den eldste til å klatre opp Everest, så kjem folk til å lytte til kampanjen min for verdsfred, seier han.

