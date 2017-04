USAs teletilsyn står ved mobilforbod på fly

I 2013 starta ein kampanje for å gi flyselskap moglegheita til å installere utstyr i flykabinen som skulle gjere det mogleg å ringe til og frå mobiltelefonar under flyreisa. Telekomindustrien har vore positiv. Meiningsmålingar viser derimot at mange passasjerar, særleg dei som flyr ofte, er imot at passasjerar skal ha moglegheit til å prate i telefon på flyreisa.

The Federal Communications Commission (FCC) er kategorisk imot ideen, og no seier styreformann Ajit Pai at dei har nok støtte til å kunne blokkere forslaget.

– Å behalde mobilforbundet vil vere ein seier for amerikanarar over heile landet som, til liks med meg, verdset ein augneblink med stille i 30.000 fots høgd, seier Pai.

