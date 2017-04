Tyrkia hevdar Assad framleis har kjemiske våpen

Cavusoglu er på besøk i Italia. Ifølgje Reuters oppfordrar han i eit intervju med den tyrkiske TV-kanalen TRT Haber til å gripe inn i Syria, slik at kjemiske våpen ikkje vert nytta igjen.

Vidare seier den tyrkiske utanriksministeren at det er behov for å etablere ein overgangsregjering i Syria så raskt som mogleg, ettersom han meiner risikoen for bruk av kjemiske våpen er til stades så lenge Bashar al-Assad er president.

G7-landa møtes i Tyrkia tysdag, der dei diskuterer ein felles reaksjon på det som blir sagt å vere eit kjemisk angrep frå Assad-regimet på byen Khan Sheikhoun, der over 80 menneske blei drepne.

