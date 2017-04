Syria-møte i gang i Italia

Møtet mellom representantar for "likesinna" land skjer stad på sidelinja av G7-møtet i Lucca. I tillegg til G7-landa, deltar diplomatar frå Jordan, Qatar, Saudi-Arabia, Tyrkia, Dei sameinte arabiske emirata og andre.

Ingen av deltakarane uttalte seg då det blei halde ein kort fotoseanse før møtet starta.

Møtet blei organisert på kort varsel etter det kjemiske angrepet som fekk USA til å slå til mot syriske styrkjer. Det at fleire av USAs allierte i Midtausten tar del i dette, blir sett på som viktig fordi USAs strategi i Syria inneber å skaffe hjelp frå desse landa for å sørgje for sikkerheit og stabilitet i Syria etter at IS fell.

