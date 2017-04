Høgspent før Tillersons besøk i Moskva

Krisa i Syria har dei siste dagane ført til gnissingar mellom Russland og dei vestlege stormaktene.

Tysdag heldt utanriksministrane i G7-landa eit møte om Syria i Lucca i Italia. Der tok utanriksministeren i Storbritannia, Boris Johnson, til orde for nye sanksjonar mot Russland som straff for støtta til president Bashar al-Assad og regimet hans i Syria. Men G7-landa klarte ikkje å bli einige.

G7-landa var tydleg splitta i synet på kor stort press dei bør leggje på russarane.

– Vi må ha dialog med Russland. Vi kan ikkje presse Russland opp i eit hjørne, sa Italias utanriksminister Angelino Alfano, som var vert for samtalene.

Til Moskva

Utanriksminister Rex Tillerson skulle same dagen vidare til Moskva for å møte president Vladimir Putin og utanriksminister Sergej Lavrov.

Utanriksministeren i Tyskland, Sigmar Gabriel, forsikra om at Tillerson kom til å reise med full ryggdekning frå G7, der Canada, Frankrike, Italia, Japan, Storbritannia, Tyskland og USA er medlemmer.

– Alle landa i G7 ønskjer å unngå ei militær opptrapping og ønskjer ei politisk løysing utan ein ny valdsspiral, sa Gabriel etter samtalene i Lucca.

– Vi ønskjer å få med oss Russland på å støtte ein politisk prosess for ei fredeleg løysing på konflikten i Syria, sa han.

Ber Russland velje

Ifølgje Gabriel vil det rett og slett ikkje vere mogleg å få på plass ei løysing for Syria utan støtte frå Iran og Russland, som saman med den libanesiske sjiamilitsen Hizbollah er president Bashar al-Assads viktigaste støttespelarar i utlandet.

Russland må ta eit val, var bodskapen frå Tillerson sjølv.

– Vi ønskjer å dempe lidingane til det syriske folket. Russland kan vere ein del av denne framtida og spele ei viktig rolle. Eller Russland kan halde fram i alliansen sin med denne gruppa. Vi meiner det ikkje vil tene Russlands interesser på lang sikt, sa han.

Utvida møte

Det russiske utanriksdepartementet gav uttrykk for håp om "produktive" samtaler med Tillerson.

Men russarane har òg komme med kraftige åtvaringar til amerikanarane etter at USA i førre veke fyrte av 59 kryssarrakettar mot ein syrisk flybase nær Homs. Angrepet er det første frå USA som har vore retta direkte mot dei syriske regjeringsstyrkane.

Russland har trua med å svare militært viss USA går til angrep på det syriske regimet på nytt.

USA viser på si side til angrepet med kjemiske våpen i den opprørerkontrollerte småbyen Khan Sheikhoun i provinsen Idlib som den direkte tilskundinga til bombinga av den syriske flybasen.

Amerikanarane skuldar regimet for å stå bak gassangrepet og gjer det klart at dei ikkje kjem til å tolerere bruk av kjemiske våpen.

Meiner Russland var orientert

Måndag sa ein amerikansk tenestemann at regjeringa i Washington hadde grunn til å tru at Russland på førehand var orientert om gassangrepet. Så langt har USA likevel ikkje noko bevis på at Moskva var direkte involvert, uttalte tenestemannen, som ønskte å vere anonym.

Tillerson sa tysdag at det var uklart om russarane var direkte medskuldige eller berre hadde opptredd "inkompetent".

– Men den forskjellen betyr ikkje mykje for dei døde. Vi kan ikkje la dette skje igjen, sa han.

Russland har på si side nekta for at syriske regimestyrkar brukte kjemiske våpen. Russarane seier at gassen lak ut da syriske fly bomba eit våpenlager som høyrde til ei opprørsgruppe.

