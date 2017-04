Fleire arbeidarar omkom i bygningskollaps i Mexico

Delar av ein bygning som var under oppføring kollapsa og fanga arbeidarar under betongblokker. Redningsmannskap tok i bruk hundar og spesialutstyr for å leite etter arbeidarar, og det er fare for at fleire er fanga.

Ulykka skjedde i det som skulle bli ein parkeringsgarasje på fleire etasjar bunde til eit kjøpesenter sørvest i Mexicos hovudstad. Årsaka til kollapsen er ikkje kjend.

(©NPK)