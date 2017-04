Volkswagen sit igjen med 288.000 ubrukelege juksebilar i USA

Selskapet har sagt at dei er villige til å kjøpe opp mot 500.000 dieselbilar tilbake frå kundane sine, noko mange kundar i USA har valt å slå til på. Så langt har 288.000 selt bilane sine til selskapet, skriv Bloomberg.

Volkswagen fekk store problem, særleg i USA, da det vart avslørt at bilprodusenten hadde installert programvare i bilane sine som fekk dei til å verke meir miljøvennlege enn dei i realiteten var.

Selskapet kan ikkje selje dei igjen før jukseprogramma er fjerna og bilane oppfyller krava i regelverket. Men det kan ta lang tid, ettersom det enno ikkje finst noka løysing for å gjere dette i fleire av modellane.

I mellomtida har bilprodusenten valt å lagre bilane sine der det finst plass til dei. Det har ført til at titusenvis av bilar står parkerte blant anna ved det nedlagde gigantstadionet Silver Dome i Detroit, hamna i Baltimore og ved ein nedlagd flybase i California.

Ifølgje Bloomberg blir VW kontakta av rundt 15.000 kvar veke som ønskjer å selje bilane sine. Erstatningsavtalen med USA seier at bedrifta skal reparere eller kjøpe tilbake minst 85 prosent av alle bilane innan 2019, og for kvart prosentpoeng dei kjem under dette, må dei betale 85 millionar dollar i straffeerstatning.

– Erstatningsprogrammet er ein viktig del av innsatsen for å rette opp forholdet til kundane våre og atterreise tilliten vår i USA, seier Jeannine Ginivan i VW.

(©NPK)