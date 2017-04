Massive protestar i Budapest

Ungarns nasjonalforsamling vedtok tysdag ei lov som inneber strenge restriksjonar for universitet utanfor Europa. CEU er registrert i USA, og om universitetet ikkje følgjer ordningane er det fare for at det blir stengt. Statsminister Viktor Orbán må skrive under på lova for at den skal tre i kraft.

Den ungarskfødde milliardæren og finansmannen George Soros grunnla CEU i 1991 etter kommunismens fall. Universitetet har i dag 1.800 studentar frå omkring 100 land.

For høgreregjeringa her i landet har CEU vore ein provoserande, liberal bastion og Orbán har ofte skulda Soros for forsvaret av opne grenser og rettane til flyktningar.

