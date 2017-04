Solberg i Kina: Konstruktivt møte

– Vi har hatt eit godt og konstruktivt møte i dag. Vi har gått gjennom mange av dei sakene som er viktige for samarbeidet mellom Noreg og Kina, sa Solberg på ein pressekonferanse.

Statsministeren hadde da møtt statsminister Li Keqiang i Beijing.

– Vi hadde ein svært god samtale om korleis vi kan utvide og styrke forholdet mellom dei to landa våre, sa Solberg.

Ho sa vidare at dei no ønsker å komme tilbake til ein situasjon der Noreg og Kina har eit godt utviklingssamarbeid.

Kina og Noreg er òg einige om å opprette ein fast konsultasjonsmekanisme på politisk nivå mellom utanriksdepartementa i dei to landa for å drøfte saker av felles interesse.

Solberg sa at partane er einige om ein mekanisme for å diskutere menneskerettar, og at rammene for ein politisk dialog no er på plass.

Statsministeren er på offisielt besøk i Kina der hovudføremålet er å få det politiske og økonomiske samarbeide med Kina i gang igjen. Fredag møtte ho mellom andre parlamentspresidenten i Kina, Zhang Dejiang.

(©NPK)