Putin vil leie Syria-møte i Tryggingsrådet

Russland har bedt om eit hastemøte i Tryggingsrådet for å diskutere det amerikanske rakettangrepet, og Putin reiser sjølv til New York for å leie møtet, opplyser Kreml.

Russland etterlyser bevis for at dei syriske regjeringsstyrkane nytta kjemiske våpen i eit angrep mot den opprørskontrollerte småbyen Khan Sheikhoun i Idlib-provinsen denne veka, slik USA hevdar.

Det amerikanske angrepet natt til fredag var eit svar på dette angrepet, som skal ha kosta minst 86 menneske livet, men Putins talsmann Dmitrij Peskov omtaler det som "eit påskot".

Avviser

Peskov viser til at lagera og produksjonsanlegga for kjemiske våpen i Syria vart øydelagde under internasjonalt oppsyn i 2014 og avviser at Assad har gøymt unna slike våpen.

– Det faktum at lagera med kjemiske våpen til det syriske militæret vart øydelagde, vart dokumentert og stadfesta av Organisasjonen for forbod mot kjemiske våpen (OPCW), seier Peskov.

Russland nektar ikkje for at syriske fly angreip Khan Sheikhoun, men hevdar at stridsgassen som truleg tok livet av mange menneske, kom frå ein av våpenfabrikkane til opprørarane, som vart treft.

Tener IS

Putins talsmann seier at det amerikanske angrepet er til skade for den kampen verdssamfunnet fører mot den ytterleggåande islamistgruppa IS i Syria.

– Det amerikanske angrepet tener de facto interessene til IS og andre terroristorganisasjonar, seier Peskov.

Angrepet mot Shayrat-basen i Homs-provinsen vart gjennomført frå to amerikanske krigsskip i Middelhavet.

Rakk å flytte?

Til saman 59 Tomahawk-rakettar vart fyrte av mot flybasen, der flya som stod bak angrepet mot Khan Sheikhoun, skal ha komme frå.

Ifølgje ein talsmann for det russiske forsvaret, Igor Konasjenkov, trefte berre 23 av rakettane basen, og øydeleggingane var relativt små.

Seks kampfly som var inne til vedlikehald på flybasen vart øydelagde saman med fleire bygningar, seier Konasjenkov.

Rustar opp luftforsvaret

– Rullebanen og flya til det syriske flyvåpenet som stod parkert der, er ikkje skadde. Den militære effektiviteten av det massive amerikanske rakettangrepet mot denne syriske flybasen, var derfor ekstremt låg, seier han.

Russland lover no å ruste opp det syriske luftforsvaret og installere nye og betre luftvernsystem ved viktige strategiske installasjonar.

Moskva har tidlegare lovd å forsyne Assad-regimet med det kraftige luftvernsystemet S-300, for å verje viktig infrastruktur mot angrep frå lufta.

