Fleire drepne i amerikansk angrep på Syria

Militærangrepet mot den syriske flybasen natt til fredag har ifølgje guvernøren i Homs ført til tap av liv. Flybasen skal ha stått i brann i to timar etter at den vart treft klokka 3.45 fredag.

– Det er martyrar, men vi veit enno ikkje kor mange, verken talet på martyrar eller skadde, seier Talal Barazi på telefon til nyheitsbyrået AFP.

– Vi fordømmer sjølvsagt dette, alle handlingar mot syriske militærbasar er forkastelege, seier Barazi, som hevdar angrepet er ei støtte til "terroristane på bakken".

Ny dreiing

Angrepet er ein reaksjon på at Syria skal ha brukt kjemiske våpen mot sivile. Flya som skal ha stått for det kjemiske angrepet mot byen Khan Sheikhoun, skal vere stasjonert ved Shayrat. Minst 86 menneske vart drepne i angrepet i Idlib-provinsen tysdag

Dette er det første amerikanske angrepet direkte mot den syriske regjeringa og Donald Trumps mest dramatiske militære avgjerd sidan han vart president.

– Angrepet mot Syria var nødvendig for vår nasjonale sikkerheit, sa Trump i ein TV-overført tale frå feriestaden Mar-a-Lago i Florida, der han har toppmøte med Kinas president Xi Jinping. Trump informerte Xi om angrepet på førehand.

Syrisk opposisjon seier angrepet er ein svært viktig amerikansk reaksjon.

– Lat oss seie at dette blir byrjinga på ein bodskap til det syriske regimet om at ein ikkje kan gjere noko ustraffa, seier pressetalsperson Ahmed Ramadan i opposisjonsgruppa Syrias nasjonalkoalisjon (SNC).

Mistenkjer saringass

Ein talsperson for Det kvite hus seier rakettane vart skotne ut frå to marinefartøy i Middelhavet.

– Vi legg til grunn at vi med stor grad av sikkerheit kan si at angrepet med kjemiske våpen tidlegare denne veka vart igangsett frå denne staden, med fly kontrollerte av Assad-regimet. Vi legg også til grunn, med like stor grad av sikkerheit, at Assad-regimet brukte ein nervegass, som sarin, i desse angrepa, seier talspersonen.

Dersom ein pustar inn saringass eller tar den opp i kroppen via huda, angrip gifta pustesenteret i sentralnervesystemet og lammar musklane i og rundt lungene.

Russisk åtvaring

Russland var også orientert på førehand om intervensjon frå USAs side og åtvara om at det ville få negative konsekvensar for USA.

– Alt ansvar, dersom det blir utført militære handlingar, vil liggje på skuldrene til dei som tar initiativet til ei slik tvilsam og tragisk handling, sa FN-ambassadør Vladimir Safronkov torsdag.

– Sjå på Irak, sjå på Libya, sa han, for å eksemplifisere korleis det kan gå når vestlege land blandar seg inn.

Trump ber elles dei "siviliserte nasjonane i verda" følgje USA og få ein slutt på "nedslaktinga og blodbadet" i Syria.

(©NPK)