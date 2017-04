FN fordømmer Stockholm-angrepet

Via pressesekretæren sin, Stéphane Dujarric, seier Guterres at FN fordømmer det valdelege angrepet i Stockholm fredag.

– Vår sympati og medkjensle går til familiane til offera og alle dei som er ramma av angrepet. Vi håper at dei skadde raskt kjem seg, og at dei ansvarlege for angrepet blir arresterte og får si straff, heiter det i fråsegna.

Guterres seier at FN stiller seg solidarisk bak det svenske folket og den svenske regjeringa.

