Ekspertar: Klare likskapstrekk mellom Stockholm, Nice og Berlin

Ved alle tilfella nytta gjerningsmannen ein lastebil for å ramme uskuldige menneske.

Terrorforskar Michael Jonsson ved Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i Stockholm seier til det svenske nyheitsbyrået TT at viss dei første rapportane om angrepet i Stockholm stemmer, så er det mykje som liknar attentata i Nice og Berlin.

Nice og Berlin

På den franske nasjonaldagen 14. juli i fjor køyrde ein lastebil inn i ei større folkemengd på den populære strandpromenaden i Nice i Sør-Frankrike, Promenade des Anglais. 84 menneske vart drepne og over 300 skadde i angrepet. Sjåføren vart deretter drepen i ei skotveksling med politiet, og IS tok på seg ansvaret for aksjonen.

I Berlin 19. desember same året omkom tolv menneske da ein lastebil køyrde rett inn i ein julemarknad. Gjerningsmannen vart seinare skoten og drepen i Milano natt til vesle julaftan. Da hadde han vore på rømmen i fire dagar. Også her tok IS på seg ansvaret.

Må få verifisert informasjon

Terroreksperten Hans Brun, som er knytt til den svenske Försvarshögskolan, seier at det viktigaste no er å få verifisert informasjonen som strøymer inn. Han oppmodar alle til å følgje instruksjonane frå politi og styresmakter, og er positiv til at politiet så raskt har kunna gå ut med eit bilete av ein person som kan ha noko med udåden å gjere.

– Det er bra at ein har offentleggjort biletet slik at personen kan avhøyrast eller arresterast, meiner Brun.

