Colombias regjering og ELN einige om å fjerne landminer

I februar starta fredssamtalane mellom colombianske styresmakter og geriljagruppa ELN. Torsdag melde partane at dei er einige om å respektere internasjonal humanitær rett og å avgrense verknaden av konflikten på sivilbefolkninga.

I ei felles fråsegn seier representantar for dei to partane at det skal utviklast eit program med føremål å fjerne landminer som er lagt ut i Colombia i den 50 år lange konflikten. Utforminga av dette programmet startar ved neste fredsforhandlingsmøte, som er sett til 3. mai.

Det første møtet vart halde på nøytral grunn i Ecuadors hovudstad Quito, og forhandlingane er ein del av den gradvise nedtrappinga av konflikten mellom geriljagruppa og den colombianske regjeringa.

– Ei våpenkvile er målet, ikkje utgangspunktet, sa Colombias forhandlingsleiar Juan Camilo Restrepo, ifølgje det colombianske nyheitsmagasinet Semana.

Forhandlingane blir tilrettelagt av Brasil, Noreg, Cuba, Chile, Venezuela og Ecuador.

Den venstreorienterte gruppa ELN, som har rundt 1.500 væpna krigarar, har vore i konflikt med den colombianske staten sidan 1964.

I november underteikna den største opprørsgruppa, FARC, ein fredsavtale med regjeringa etter fire år med forhandlingar.

