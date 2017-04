Seks drepne i bombeangrep i Lahore

To funksjonærar og fire soldatar som følgde dei, vart drepne i angrepet onsdag morgon, opplyser Mohammad Afzal i det lokale politiet. 15 menneske vart såra i angrepet, legg han til.

Ein talsmann for provinsregjeringa bekreftar at det var eit sjølvmordsangrep.

– Det ser ut til å ha vore ei terrorhandling, seier justisminister Rana Sanuallah i provinsen Punjab til pakistansk fjernsyn.

Inga gruppe tok med det same på seg ansvaret for angrepet. Pakistan sette i mars i gang med den første folketeljinga i landet på 19 år. Mange tusen statistikarar, følgt av 200.000 pakistanske soldatar, går dør til dør for å gjennomføre teljinga.

Pakistan har anslagsvis 200 millionar innbyggjarar, og teljinga skal etter planen vere fullført 15. mai. Folketeljinga blir omtalt som eit omstridd prosjekt som kan føre til at eit nytt politisk landskap teiknar seg eitt år før parlamentsvalet i Pakistan.

