Nord-Korea med ny oppskyting mot Japanhavet

Sør-Koreas forsvarsdepartement melder at Nord-Korea har fyrt av eit uidentifisert prosjektil frå Sinpo, ein hamneby på austkysten, mot Japanhavet. Ifølgje meldinga skjedde oppskytinga klokka 6.40 lokal tid.

Det amerikanske forsvaret bekreftar at Nord-Korea har fyrt av eit ballistisk missil, ein mellomdistanserakett, men understrekar at den ikkje har vore rekna som nokon fare for USA. Den flaug omkring 60 kilometer før den fall ned i Japanhavet.

Ingen kommentar

Oppskytinga kjem i forkant av det første møtet mellom Kinas president Xi Jinping og USAs president Donald Trump. Det er varsla at situasjonen rundt og forholdet til Nord-Korea blir eit tema under møtet, og Trump har allereie sagt klart ifrå at USA er førebudd på å ta seg av Nord-Korea på eiga hand.

Representanthuset i USA godkjente måndag med overveldande fleirtal eit lovforslag som erklærer at Nord-Korea støttar terrorisme og ei fordømming av atomvåpenprogrammet og utvikling av rakettsystem i landet.

Etter oppskytinga hadde utanriksminister Rex Tillerson denne kommentaren: – USA har snakka nok om Nord-Korea.

Lovar tiltak

USAs stillehavskommando lovar å jobbe tett saman med Sør-Korea og Japan for å sikre sikkerheit og stabilitet i regionen.

Oppskytinga kjem dagen etter at Nord-Korea åtvara verda om at landet skulle vise sin styrke.

– No som USA oppeldnar til konfrontasjon ved å kvele Nord-Korea, har Nord-Korea ikkje noko anna val enn å komme med nødvendige motreaksjonar. Verda vil snart vere vitne til kva steg Nord-Korea vil gå til for å velte den heslege og omsynslause sanksjonssvindelen, uttalte ein talsperson i Nord-Koreas utanriksdepartement tysdag, ifølgje det statlege nyheitsbyrået KCNA.

Den isolerte staten har trappa opp programmet sitt med seks rakettestar hittil i år. Dei har også skrytt av korleis Nord-Korea stadig nærmar seg målet om å kunne treffe amerikansk territorium med atomvåpen.

