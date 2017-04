Minst 31 drepne i sjølvmordsangrep i Tikrit i Irak

Ifølgje ein politiløytnant begynte angrepet med at tre militante opprørarar losna skot sentralt i byen natt til tysdag, før dei sprengde seg sjølv i området.

Dødstala er venta å stige. Ei anonym sikkerheitskjelde seier til nyheitsbyrået DPA at minst 35 vart drepne i "ei rad sjølvmordsangrep frå IS". Tidlegare sa ein talsperson for lokale styresmakter til AFP at det var snakk om minst fem sjølvmordsbombarar.

Vidare sa han at tre av sjølvmordsbombarane vart drepne av sikkerheitsstyrkar før dei rakk å sprengje seg sjølv, mens to av dei rakk å detonere bombene sine. Den anonyme kjelda til DPA seier på si side at det er snakk om 15 opprørarar som skal ha kome til Tikrit natt til onsdag.

Opprørarane var til fots då dei angrep ein politipatrulje og braut seg inn i huset til ein polititenesteperson i al-Zihoor-nabolaget. Ein sikkerheitskontroll skal også ha blitt angripen i byen, og opprørarane skal ha fyrt av skot mot sivile som passerte området. Blant dei drepne er minst ti politifolk.

Valden har ført til at lokale styresmakter har innført portforbod. Onsdag formiddag er det stille i byen, mens sikkerheitspersonell søkte gjennom bustadar på jakt etter fleire opprørarar.

Den væpna islamistgruppa IS blir mistenkt for å stå bak angrepet. Tikrit ligg nord for Bagdad, i provinsen Salahuddin. Den ytterleggåande gruppa tok byen i 2014, men vart jaga ut av regjeringsstyrkar og alliert milits året etter.

