Ti drepne og mange såra i eksplosjon på T-bana i St. Petersburg 

Selskapet som driv T-bana, opplyser at det var ein "eksplosiv gjenstand" som gjekk av inne i ei T-banevogn. Vogna blei råka ved stasjonen Sennaja Plosjtsjad, ifølgje det statlege nyheitsbyrået RIA.

– Kjærasten min var i T-banevogna som var nærmast den som eksploderte. Ho seier vogna begynte å riste. Då ho kom ut, såg ho lemlesta menneske, seier eit augevitne til den britiske avisa The Telegraph.

Augevitnet fortel om blødande menneske som flykta frå staden.

Fleire drepne

Den russiske anti-terrorkomiteen seier fleire menneske er drepne og såra og slår fast at ein eller fleire sprengladningar av ukjent type gjekk av på eit T-banetog som oppheldt seg mellom to stasjonar.

Ifølgje nyheitsbyrået RIA var det truleg ei heimelaga bombe som var årsaka til eksplosjonen på T-bana i St. Petersburg.

Ein ikkje identifisert tenestemann opplyser samtidig at det er snakk om to eksplosjonar, som råka ved to ulike stasjonar. Dette er ikkje stadfesta. Alle T-banestasjonar i byen held måndag ettermiddag stengt.

Putin kondolerer

Russlands president Vladimir Putin var sjølv på besøk i St. Petersburg måndag og uttrykte sine kondolansar til familiane til dei som blei råka.

I ei utsegn slo han tidleg måndag ettermiddag fast at det enno ikkje er klart kva som forårsaka eksplosjonen eller eksplosjonane.

Avisa Gazeta siterer ei ikkje-identifisert kjelde frå sikkerheitstenesta FSB som seier at det kan dreie seg om eit terrorangrep.

(©NPK)