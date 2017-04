Ti drepne i eksplosjon på T-bana i St. Petersburg

Selskapet som driv T-bana, opplyser at det var ein "eksplosiv gjenstand" som gjekk av inne i ei T-banevogn. Vogna blei råka ved stasjonen Sennaja Plosjtsjad, ifølgje det statlege nyheitsbyrået RIA.

Ein ikkje identifisert tenestemann opplyser samtidig at det er snakk om to eksplosjonar, som råka ved to ulike stasjonar. Dette er ikkje stadfesta.

Fleire T-banestasjonar i byen er stengde.

Russlands president Vladimir Putin besøkte sjølv St. Petersburg måndag, men det er ikkje kjent om han hadde forlate byen då eksplosjonen skjedde.

Avisa Gazeta siterer ei ikkje-identifisert kjelde frå sikkerheitstenesta FSB som seier at det kan dreie seg om eit terrorangrep.

