Storstilt skatteaksjon mot sveitsisk bank i Europa 

Etter alt å dømma er det snakk om Credit Suisse.

Banken stadfesta sjølv fredag at filialar både i Amsterdam, London og Paris er søkte gjennom. I ein uttale heiter det at aksjonane er knytte til "skattespørsmål til kundar", og at banken samarbeider med styresmaktene.

Også i Australias hovudstad Canberra er det aksjonert mot banken på jakt etter bevis for at kundar har unndrege skatt, ifølgje nyheitsbyrået AFP.

Både nederlandske og franske styresmakter stadfestar at det er starta ei etterforsking mot ein sveitsisk bank, men dei oppgjev ikkje namn på banken. Britiske styresmakter nøyer seg med å seia at etterforskinga er retta mot ein "internasjonal finansinstitusjon".

Måleri og smykke

Nederlandske styresmakter mistenkjer at fleire titals personar har skjult midlar verdt fleire hundre millionar euro. Under ein aksjon mot bankkundar i Haag er det beslaglagt både gull, måleri, smykke og ein luksusbil. I dei neste vekene kjem det til å bli fleire ransakingar, ifølgje ein uttale.

Franske styresmakter opplyser at det er starta ei etterforsking som involverer tusenvis av kontoar i ein sveitsisk bank – kontoar som etter det som blir hevda har blitt brukt til å skjula verdiar for franske skattestyresmakter.

I Storbritannia har styresmaktene opplyst at etterforskinga er retta både mot nokre tilsette og ei rekkje kundar.

– Ingen gøymestader

– Den internasjonale rekkjevidda av denne etterforskinga sender ein klar bodskap om at det ikkje finst nokon gøymestad for dei som prøver å unndra skatt, heiter det i ein uttale frå britiske skattestyresmakter.

Credit Suisse insisterer på at banken har følgt skattelovgjevinga i Nederland, Frankrike og Storbritannia, og at han har kutta kontakten til kundar som ikkje betalar skatt.

Ein talsmann for banken sa fredag at aksjonane mot banken i Amsterdam, London og Paris ikkje er ransakingar, men han innrømmer at det er beslaglagt dokument.

