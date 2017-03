Politiaksjon mot Credit Suisse i fleire byar

Det er banken sjølv som opplyser om aksjonane, som fann stad torsdag. Ifølgje ei fråsegn er dei knytt til "kundars skattespørsmål".

– Vi samarbeider med styresmaktene, heiter det vidare.

En talsmann for banken seier at det ikkje er snakk om ransakingar, men han innrømmer at dokument er beslaglagt.

Credit Suisse insisterer på at dei har følgt skattelovgjevinga i Nederland, Frankrike og Storbritannia, og at den har kutta forbindelsen til kundar som ikkje betaler skatt.

