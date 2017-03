Palestinarane rasar etter Israels avgjerd om å byggje ny busetjing

– Dette viser endå ein gong at Israel er meir opptatt av å tilfredsstille dei ulovlege busetjarane, enn å gjere det som må til for å sikre stabilitet og ein rettferdig fred, seier Hanan Ashrawi, som sit i leiinga av Den palestinske frigjeringsorganisasjonen (PLO).

Israels avgjerd om å etablere busetjinga Emek Shilo nær Ramallah, viser også total mangel på respekt for rettane til palestinarane, meiner ho.

Emek Shilo er den første nye busetjinga Israel etablerer på over 20 år. Over 700.000 israelarar bur frå før i nærmare 240 busetjingar og såkalla utpostar på den okkuperte Vestbreidda, inkludert Aust-Jerusalem.

Busetjingane er oppretta i strid med den fjerde Genèvekonvensjonen, der det i artikkel 49 heiter «Okkupantmakta skal ikkje deportere eller forflytte delar av si eiga sivilbefolkning til territoria som er okkuperte».

Eit samla verdssamfunn fordømmer busetjingane, og FNs tryggingsråd slo seinast 23. desember fast at dei er ulovlege og at all byggjeaktivitet i dei straks må stanse.

