Mange drepne i bombeangrep på marknad i Pakistan

– Dødstalet kan komme til å stige, og vi tek imot mange såra, seier kirurg Moeen Begum på eit offentleg sjukehus i Parachinar, hovudstaden i stammedistriktet Kurram.

Bomba var plassert i ein bil og ramma eit område der det hovudsakleg bur sjiamuslimar, som er ein religiøs minoritet i det hovudsakleg sunnimuslimske Pakistan.

Overlevande seier at dei gøymde seg i butikkar etter at dei høyrde eit kraftig smell, mens andre sprang for å hjelpe dei såra inne på marknaden.

– Eg høyrde eit kraftig smell, og folk skreik. Vi stengde dørene til butikken sidan vi trudde det ville komme endå ein eksplosjon. Vi høyrde skyting ei stund og folk ropte så vi gjekk ut, seier Muhammad Ali, som var på marknaden då bomba gjekk av.

Då dei kom ut på gata, vart dei vitne til at folk fortvilt prøvde å hjelpe dei mange såra, som vart plassert i tilfeldige køyretøy og frakta til sjukehus mens ein venta på at politiet og ambulansar skulle komme til.

Pakistans statsminister Nawaz Sharif har fordømt angrepet, mens lokale sjialeiarar skuldar styresmaktene for ikkje å gjere nok for å sikre den religiøse minoriteten mot angrep.

I februar vart om lag 130 menneske drepne i ei rad angrep i ulike delar av landet, noko som har skapt stor uro blant mange innbyggjarar, etter ein relativt fredeleg periode.

