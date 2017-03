Trump vil gjerne møte Putin i Finland

Både Putin og Finlands president Sauli Niinistö sa at dei er opne for eit slikt møte då dei snakka under det arktiske forumet i Arkhangelsk i Russland torsdag.

Ein ordstyrar spurde om Finland var villig til å vera vertskap for eit toppmøte med leiarane til dei arktiske landa, der Trump og Putin kunne møtast for første gong. Niinistö svarte at det ville vore ei ære om Finland kunne gjera det.

Putin svarte at han også gjerne vil vera med viss det blir arrangert eit slikt møte.

Finland skal ta over det roterande formannskapet i Arktisk råd i mai.

