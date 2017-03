Italiensk politi avslørte mistenkt terrorcelle

Italiensk politi meiner dei tre mennene høyrer til ei terrorcelle som hadde til hensikt å sprengje den kjente Rialtobrua frå 1600-talet som kryssar Canal Grande.

– Eit angrep i Venezia inneber å gå rett inn i paradiset, fordi det er så mange trulause her, seier dei mistenkte mennene i eit lydopptak, opplyste Adelchi D'Ippolito hos påtalemakta i byen på ein pressekonferanse torsdag.

Ein polititenestemann kunne fortelje at dei arresterte også eksplisitt hadde hylla angrepet i London 22. mars, og at dei hadde snakka om at det var nødvendig å gjennomføre noko liknande i Venezia.

Politiet søkte på tolv stadar i det historiske senteret av byen i jakta på mennene natt til torsdag. Ein fjerde person, som er mindreårig, vart også arrestert.

På lydopptaka snakkar dei arresterte også om eit ønske om å knytte seg til islamistiske grupper i Syria, skriv den italienske avisa La Repubblica.

(©NPK)