Hollande: Ingen handelsavtale med britane før brexit-vilkåra er på plass

– Først må vi begynne diskusjonane om måten utmeldinga skal skje på, spesielt når det gjeld rettar og pliktar for borgarane, som er knytt til dei løfta Storbritannia har gitt, seier Hollande.

Først etter dette vil det vere mogleg å diskutere avtalar som skal regulere det framtidige forholdet mellom Storbritannia og EU, meiner Hollande.

Haldninga hans er den same som har vore uttrykt av Tysklands statsminister Angela Merkel, og som kom som ein reaksjon på at Storbritannia ønskjer at forhandlingane om brexit-vilkåra og det framtidige rammeverket skal gå føre seg parallelt.

Tyskland og Frankrike er venta å spele ein svært viktig rolle under forhandlingane.

Den offisielle utmeldingsprosessen starta onsdag etter at den britiske statsministeren Theresa May gav EU beskjed om at ho har løyst ut artikkel 50 i Lisboa-traktaten.

(©NPK)