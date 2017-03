Ferrantes bøker blir TV-serie

Første sesongen skal etter planen vera åtte episodar frå "Mi briljante venninne". HBO planlegg at kvar av dei tre bøkene også skal få sin sesong.

Den italienske regissøren Saverio Costanzo står for regien, han meiner at bøkene eignar seg godt for TV.

– Rollefigurane hoppar verkeleg ut av boka og blir levande. Det gjer det enkelt for oss, seier Costanzo.

Innspelinga startar i Napoli i sommar, og tv-serien skal ha premiere neste år.

Elena Ferrante er eit pseudonym for ein italiensk forfattar, og dei fire bøkene om oppveksten til Elena Greco har blitt bestseljarar i mange land.

