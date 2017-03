FN-sjefen krev vern for innbyggjarane i Mosul

– Kom akkurat til Irak for å sjå nærmare på den forferdelege humanitære situasjonen på bakken, skriv FN-sjefen på Twitter torsdag formiddag.

Etter samtalar med statsminister Haider al-Abadi og andre irakiske leiarar i Bagdad, fortset Guterres til Arbil for å ha møter med kurdiske leiarar.

Ifølgje FN er over 300 sivile drepne i offensiven til den irakiske regjeringshæren mot Vest-Mosul dei siste vekene, truleg endå fleire.

Mange offer

Militæroffensiven for å ta tilbake den vestlege delen av Mosul frå den ytterleggåande islamistgruppa IS, vart innleidd med støtte frå den USA-leidde koalisjonen 17. februar. Over 200.000 menneske har ifølgje FN sidan flykta frå området.

Den irakiske regjeringshæren innstilte i helga angrepa etter rapportar om at minst 100, kanskje over 200, sivile var drepne i eit flyangrep frå den USA-leidde koalisjonen. Måndag vart likevel angrepa tekne opp att.

Amnesty International meiner irakiske styrkar og koalisjonen gjer for lite for å beskytte sivilbefolkninga som er att i Mosul, og konkluderte denne veka med at krigføringa kan vere brot på folkeretten.

Tunge våpen

Den irakiske forsvarsleiinga svarte torsdag på kritikken og lovar heretter å ikkje bruke tunge våpen i Vest-Mosul, der rundt 400.000 sivile ifølgje FN framleis er innesperra.

– Felleskommandoen har bedt dei stridande i det føderale politiet og antiterrorstyrken om ikkje å bruke tunge våpen som rakettar og artilleri i angrepa mot IS. Dette for å hindre blodblad blant sivile, seier brigadegeneral Mohammed al-Jabouri, som leier dei irakiske styrkane i Mosul

Han skuldar IS for å bruke sivilbefolkninga i Vest-Mosul som levande skjold.

– Dei kriminelle elementa brukar sivile som levande skjold for å hindre at irakiske styrkar rykker fram i Mosul, seier Jabouri.

(©NPK)