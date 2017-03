No er brevet på veg  

Statsministeren sette namnet sitt på brevet i Downing Street tysdag.

Derfrå blir det frakta med kurer til Brussel, der Storbritannias ambassadør til EU, sir Tim Barrow, personleg skal overlevere det til EUs president Donald Tusk. Det skjer rundt klokka 13.20.

Det er venta at statsminister May på same tid vil fortelje om brevet i spørjetimen i Parlamentet i London.

I brevet skal Storbritannia gje til kjenne sin intensjon om å forlate EU, i tråd med prosedyren som er skildra i EU-traktatens artikkel 50.

Overrekkinga av brevet blir den offisielle starten på ein to år lang forhandlingsprosess. I den perioden skal EU og Storbritannia forhandle om vilkåra for skilsmisse. Samtidig skal dei begynne å diskutere rammeverket for eit framtidig forhold dei imellom.

Storbritannia blir automatisk kasta ut av EU dersom dei ikkje er einige etter to år. Men ved full semje kan partane vedta å forlenge forhandlingsperioden.

