20.000 framleis heimlause etter flaum i Peru

President Pedro Pablo Kuczynski seier regjeringa vil erklære nasjonal unntakstilstand som følgje av flaumane i regionen Piura nord for hovudstaden Lima. Kraftig regn har ført til at elva som har gitt regionen namn har stige til sitt høgste nivå på to tiår.

Ifølgje lokale medium er fleire hundar fanga på hustak utan mat og vatn, mens gjørmete flaumvatn fyller gater og hus. I førre veke mislykkast evakueringar med helikopter fordi lufttrykket frå rotorane bles laus takstein som flaug gjennom lufta og var til fare for folk på bakken. I staden har marinen og flyvåpenet sett inn personell med gummibåtar for å redde folk.

Dei siste vekene har vêrfenomenet El Niño ført til auka havtemperaturar langs kysten, noko som har ført til kraftig nedbør. Sidan desember har 90 menneske mista livet, 20 er sakna og over 740.000 personar i 20 av Perus 25 provinsar er ramma, opplyser styresmaktene.

(©NPK)