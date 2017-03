Syklonen Debbie har nådd fastlandet

Over 2.000 redningsarbeidarar er utplasserte i regionen der syklonen er venta å ramme. Flyplassar og nærmare 400 skular og barnehagar er stengde. Hæren er sett i beredskap, og sjukehusa har klargjort 600 senger.

Syklonen, som er i kategori fire på ein skala der fem er dei aller verste stormane, fører også med seg kraftig nedbør. Ifølgje eit varsel kan det komme så mykje som 400 millimeter regn, kombinert med vind på nærmare 50 meter per sekund og 75 meter per sekund i kasta. Ifølgje meteorologane bevegar syklonen seg svært sakte, med ei framdrift på 6 kilometer i timen. Den kan derfor gjere skade over forholdsvis lang tid. Den kan bruke opptil 18 timar på å passere.

– Ho har bremsa opp, så ho kan fortsette å hamre laus på oss, seier Andrew Willcox på Whitsunday-øyane.

Før den kom inn til fastlandet, nådde syklonen Whitsunday-øyane, eit populært reisemål ved Great Barrier Reef i delstaten Queensland. Debbie trefte øygruppa tysdag morgon, og det er venta at stormens auge vil passere seinare på dagen, melder Australias meteorologiske institutt.

– Vi har allereie fått inn meldingar om tak som er i ferd med å lette, også på nokre av våre eigne fasilitetar på øyane, seier visepolitimeister Stephen Golleschewski. Han åtvara dei som oppheld seg langs den ruta stormen er venta å ta og sa dei må rekne med å halde seg inne heile dagen, og at det kan bli store flaumar innover i landet. Vasstanden kan stige over 3 meter.

(©NPK)