EU-domstolen opphevar restriksjonar rundt Gaddafis dotter

EU innførte reiseforbod og fraus alle midlar under det libyske opprøret mot Gaddafi-regimet i februar 2011. Uoffisielt er Gaddafi-familien skulda for å ha stole mellom 30 og 80 milliardar dollar av offentlege midlar i landet gjennom regjeringstida si, som varte frå 1969 til 2011.

Tiltaka blei fornya i juni 2014. Gaddafis dotter Aisha, som for tida bur i Oman saman med familien sin, har heile tida kjempa mot restriksjonane.

EU-domstolen uttaler at medan Europarådet rettferdiggjorde tiltaka ved å vise til overgrepa og krigsbrotsverka gjort av dei som var lojale mot Muammar Gaddafi, fann retten at det ikkje er tilstrekkeleg dokumentert at Aisha Gaddafi hadde noko konkret rolle i dette.

