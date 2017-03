Noreg fortset innsatsen i Middelhavet

Sidan våren 2015 har det norske skipet Siem Pilot saman med redningsskøyta Peter Henry von Koss redda over 60.000 flyktningar og migrantar i Middelhavet.

No opplyser Utenriksdepartementet at Noreg tar sikte på å halde fram med å tilby fartøy i samband med flyktningsituasjonen og den store mengda migrantar over Middelhavet.

– Vi vil no gå ut i marknaden med sikte på å framleis bidra til operasjon Triton, står det i pressemeldinga.

Noreg har sidan 2015 bidratt med to båtar til EUs grensestyrke Frontex i handteringa av det store mengda migrantar i Middelhavet.

Siem Pilot er eit større fartøy som deltar i operasjonen Triton i det sentrale Middelhavet, med ein avtale som går ut 15. mai 2017.

Peter Henry von Koss deltar i operasjon Poseidon utanfor kysten av Hellas. Denne avtalen går ut 15. juni i år.

