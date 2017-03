Le Pen lovar å trekke seg ved euro-nederlag

Le Pen har lovd å halde ei slik folkeavstemming viss ho blir valt til Frankrikes nye president. Skulle franske veljarar ønskje å behalde euroen, vil ho i så fall gå av, opplyser Le Pen i eit intervju med radiokanalen Europe 1.

Ifølgje Le Pen inneber eit ja til euroen at veljarane seier ja til at det er EUs politikk som gjeld i Frankrike. Det vil også bety at 70 prosent av hennar eige politiske prosjekt ikkje vil kunne la seg gjennomføre.

Le Pen leier på meiningsmålingane før for første runde i presidentvalet 23. april. Det betyr at ho truleg vil gå vidare til andre runde, som er 7. mai.

