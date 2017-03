Borisov kan gå laus på ein tredje periode i Bulgaria

GERB sikra seg rundt 32,6 prosent av stemmene, mens det Moskva-vennlege sosialistpartiet BSP fekk rundt 26,8 prosent, opplyste valkommisjonen då 90 prosent av stemmene var talde opp i morgontimane måndag.

Boiko Borisov, som har ei fortid som livvakt for den siste kommunistleiaren og kongen i landet, kan dermed gå laus på ein tredje periode som statsminister.

Borisov var også statsminister frå 2009 til 2013, og frå 2014 til 2017.

Sjølv om GERB vart størst, må Borisov nå forhandle med småparti for å sette saman ein styringsdyktig koalisjon.

– Eg håpar vi kan sørgje for raskt å etablere ei regjering som tar omsyn til folkeviljen og til den alvorlege internasjonale situasjonen. Vi må sørgje for at nasjonen står samla, sa Borisov seint søndag kveld.

Valet er det tredje parlamentsvalet i landet på fire år og blir halde to år før tida etter at Borisov forlét statsministerposten i november. Det skjedde etter at GERBs presidentkandidat tapte for sosialistkandidaten i presidentvalet.

