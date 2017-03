Ber om arrestordre på ekspresident Park

Meldinga kjem berre dagar etter at 65 år gamle Park vart avhøyrt om korrupsjonsskandalen som førte til at ho vart stilt for riksrett og kasta.

Etter at forfatningsdomstolen vedtok å avsette presidenten, mista ho immuniteten, og påtalemakta seier måndag at dei har «konkludert med at det er i tråd med lova å be om ein arrestordre».

– Det er samla inn mykje bevismateriale, men ettersom den sikta nektar for dei fleste skuldingane, er det mogleg at ho kan øydeleggje bevis, melder nyheitsbyrået Yonhap og viser til ei fråsegn frå påtalemakta. Park er sikta for blant anna korrupsjon og maktmisbruk.

– Den mistenkte brukte si enorme makt og status som president til å skaffe seg mutingar frå bedrifter eller krenkje deira rett til fritt å styre seg sjølv, i tillegg til at ho lak statshemmelegheiter. Dette er alvorlege saker, heiter det vidare i fråsegna.

Parks nære venn og samarbeidspartnar Choi Soon-sil er allereie stilt for retten, og styresmaktene seier det vil stri på prinsippet om rettferd dersom ikkje også Park blir arrestert.

Det kjem ikkje fram om det allereie er levert inn ei oppmoding om arrestordre.

(©NPK)