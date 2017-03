Abbas framleis villig til å forhandle om fred

Det sa Abbas etter eit møte med EUs utanrikssjef Federica Mogherini i Brussel måndag.

Begge understreka at den såkalla tostatsløysinga er det einaste moglege grunnlaget for ei permanent fredsløysing. Dette vil innebere at palestinerne får sin eigen uavhengige stat ved sida av Israel.

Etter at Trump vart president, har han signalisert at USA vil gi endå sterkare støtte til Israels regjering. Trump har også opna for at konflikten mellom Israel og Palestina kan løysast på andre måtar enn at palestinarane får sin eigen stat.

