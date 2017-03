Ikkje fleirtal for Trumps helsereform

Det skriv The New York Times.

Også fleire medlemmer i Representanthuset opplyser at helsereforma manglar tilstrekkeleg støtte.

Trumps forslag til ei erstatning for Obamacare møter motstand ikkje berre hos demokratar, men også hos konservative republikanarar som meiner at det må kuttast endå meir i dei føderale utgiftene.

Meir moderate republikanarar er også skeptiske og fryktar at veljarane vil reagere negativt på dei dramatiske kutta det vert lagt opp til i Medicaid-programmet og fordi helseforsikringa for eldre blir dyrare.

Dei siste dagane har det vore harde forhandlingar og intens tautrekking mellom dei ulike fløyene i det republikanske partiet, i eit forsøk på å komme fram til eit kompromiss.

Under den første prøveavstemminga i Representanthuset fredag, signaliserte 230 av representantane at dei aktar å stemme for Trump-administrasjonens forslag, medan 194 signaliserte at dei vil stemme imot.

Ifølgje kjelder i Kongressen har dei konservative republikanarane dempa kritikken sin, men samtidig gjorde ytterlegare éin moderat republikanar det klart at han aktar å stemme imot.

Dersom fleire enn 22 republikanske representantar seier nei til forslaget, vil det bli nedstemt. Den siste rundspørjinga tyda på at 32 var imot, men dette talet endrar seg i takt med justeringane det vert forhandla om.

