14 nakne menneske tatt av politiet etter å ha slaktet sau i Auschwitz

Dei arresterte er i alderen 20–27 år. Identiteten og motivet er ukjent, og dei vart fredag tatt med til ein politistasjon for avhøyr.

– Det er første gong at noko sånt har skjedd i Auschwitz. Eg aner ikkje kva motivet deira var, seier museumssjef Piotr Cywinski til AFP.

Dei 14 kvinnene og mennene hadde slakta ein sau og kledd seg nakne før dei lenka seg saman framfor den tidlegare konsentrasjonsleiren Auschwitz-Birkenaus skilt "Arbeit macht frei". Ifølgje lokalmedium hadde dei hengt opp eit kvitt banner med "kjærleik" i raud skrift, og filma hendinga med ei drone.

Polens overrabbiner Michael Schudrich seier det dei 14 gjorde var gale, uansett kva for eit motiv dei skulle ha hatt.

– All bruk av Auschwitz til politiske meiningsytringar, eller for å gi uttrykk for moralske bodskapar, er ikkje slik Auschwitz bør huskast, seier han.

Ein million jødar vart drepne i Auschwitz, ein seksdel av alle jødane som Nazi-Tyskland tok livet av under holocaust. I tillegg vart over 100.000 polakkar, romfolk, sovjetiske krigsfangar og motstandskrigarar drepne i leiren. Anslagsvis 232.000 av offera i leiren var barn.

