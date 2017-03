Angrepet i London pregar britiske aviser

«Terror i Westminster» er slått opp på framsida av The Guardians torsdagsutgåve. Under har avisa eit bilete av parlamentsmedlemmet Tobias Ellwood som gir førstehjelp til politimannen som vart knivdrepen.

Avisa The Times brukar ikkje ordet terror, men skriv «Angrepet på Westminster» med den supplerande teksten «Islamist pløyer ned fotgjengarar og drep politimann». Ifølgje britisk politi er gjerningsmannen knytt til islamistisk terror, men om han handla åleine er framleis ukjent. Politiet hevdar dei kjenner identiteten til mannen, men har enno ikkje gått ut med noko namn.

The Sun vel å bruke bilete av gjerningsmannen som ligg livlaus på ei båre etter å ha blitt skoten av politiet. Teksten er «Galningen som stakk Storbritannia i hjarta». Både The Telegraph og The Daily Mail bruker liknande bilete, men førstnemnde brukar statsminister Theresa Mays ord: «Vondskapen skal aldri få skilje os ad». The Sun brukar bildet tatt av angriparen som ligg død på brua med open skjorte, med tittelen «Dagen då terroren kom til Westminster».

