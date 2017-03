Amnesty fordømmer USA og Storbritannia for Jemen-innblanding

Organisasjonen seier dei to landa har sendt våpen verdt meir enn fem milliardar dollar til Riyadh i Saudi-Arabia sidan den saudileidde koalisjonen greip inn i Jemen for to år sidan. Det er ti gonger verdien av all humanitære hjelp sendt til landet i same periode, seier Amnesty.

– Desse styresmaktene fortset å godkjenne denne våpenoverføringa samtidig som dei sender hjelp for å lindre krisa dei sjølv har bidratt til å skape, seier visedirektør Lynn Maalouf ved Amnestys regionkontor i Beirut onsdag.

– Jemenittane fortset å betale prisen for desse hyklerske våpenforsyningane, fortset ho.

Ifølgje FN er minst 10.000 sivile drepne og nærmare 30.000 såra sidan Saudi-Arabia gjekk til krig mot Houthi-militsen i Jemen i mars 2015, og millionar av menneske er drivne på flukt. Samtidig seier FN at sju millionar jemenittar står i fare for å svelte.

FNs høgkommissær for menneskerettar Zeid Ra'ad Al Hussein skuldar Saudi-Arabia for moglege krigsbrotsverk, og det same gjer Amnesty International og Human Rights Watch.

